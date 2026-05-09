UE insta a Irán a dar a Nobel de la Paz Mohammadi atención médica "definitiva y urgente"

"La Unión Europea está profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud de la defensora de los derechos humanos y premio nobel de la paz Narges Mohammadi, que se encuentra actualmente detenida en Irán", dijo en un comunicado el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni.

El portavoz añadió que la UE insta "a las autoridades iraníes a que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para que Narges Mohammadi reciba, de forma definitiva y urgente, la atención médica adecuada".

Asimismo, recordó que los cargos contra Mohammadi "se basan únicamente en su defensa legítima y pacífica de los derechos humanos, y seguimos pidiendo su liberación inmediata e incondicional".

Mohammadi, periodista y defensora de los derechos humanos, cumple una condena de siete años y medio por distintos cargos. Según su defensa, ha perdido alrededor de 20 kilos durante su encarcelamiento y presenta dificultades para expresarse.

Su Fundación -con sede en París- señaló que Mohammadi presenta desde el pasado 24 de abril episodios recurrentes de dolor intenso en el pecho, palpitaciones y fuertes fluctuaciones de presión arterial, e informó este jueves de que los médicos consideran probable un diagnóstico de angina de Prinzmetal.

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Los especialistas que la atienden advirtieron de que cualquier retraso en su traslado a Teherán para recibir tratamiento especializado y una angiografía podría representar "riesgos irreparables que amenazan la vida" de la nobel.

Pese a las solicitudes de la familia y del equipo médico, la fundación denunció que el fiscal de Teherán continúa oponiéndose al traslado de la activista a la capital iraní.

Finalmente, el comunicado europeo pidió también a las autoridades iraníes la puesta en libertad de "todas las personas detenidas injustamente por el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, incluso durante las recientes protestas", y también a que respeten "las obligaciones de Irán en virtud del Derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte".