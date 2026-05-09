Un centenar de personas se manifiesta en Londres para pedir la abolición de la monarquía

La marcha, organizada por el grupo antimonárquico Republic, forma parte del denominado 'Día de la República' y dio comienzo al mediodía en la céntrica plaza de Trafalgar Square con un lema que cuestionaba hasta qué punto conocían el rey Carlos III y su hijo, el príncipe Guillermo, los vínculos del expríncipe Andrés con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El acto inicial estuvo encabezado por el director ejecutivo de Republic, Graham Smith, y contó con la presencia del comediante británico Eshaan Akbar, así como con varias actuaciones musicales.

Smith aseguró que el sentimiento antimonárquico está creciendo en el Reino Unido, especialmente después de la muerte de la reina Isabel II en 2022 y la consecuente llegada al poder de Carlos III.

"Queremos a todo el mundo fuera del Palacio mandando un mensaje. Mostrando que estamos creciendo y que ha habido un cambio de actitud. Hace 20 años esto no habría ocurrido, hay un gran cambio en la opinión pública", aseguró.

Tras el acto en Trafalgar Square, los asistentes marcharon hacia el Palacio de Buckingham portando pancartas amarillas en los que podía leerse "Abolid la monarquía", "Abajo la corona" o "No eres mi rey".

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La monarquía británica pasa por un momento reputacional delicado, especialmente después de los escándalos que rodean al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, que llegó incluso a ser arrestado en febrero y sigue bajo investigación por unas presuntas filtraciones de información gubernamental sensible a Epstein, cuando era enviado especial de Comercio para el Reino Unido.

Esta detención ocurrió precisamente después de que el Republic denunciase a Andrés ante la Policía de la región del Valle del Támesis por presunta mala conducta en un cargo público y violación de secretos oficiales.