Argentino que viajaba en el crucero con brote de hantavirus dice que "fue una desgracia"

“Fue distinto a lo que había pensado. Fue una desgracia, ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena”, afirmó Ferello en declaraciones al canal TN desde el puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife, en España, donde la embarcación atracó este domingo.

El ingeniero retirado explicó que había embarcado en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, atraído por la navegación y el recorrido hacia la Antártida y el Atlántico Sur.

Según relató, las primeras alarmas surgieron cerca del archipiélago de Tristán da Cunha, considerado uno de los lugares habitados más remotos del planeta, cuando un matrimonio neerlandés comenzó a presentar síntomas febriles.

El hombre murió a bordo, mientras la mujer fue evacuada luego hacia Johannesburgo, en Sudáfrica, desde la isla de Santa Elena, donde también falleció.

“En ese momento fue cuando se prendieron todas las alarmas. Empezaron a hacer análisis y a delinear que teníamos que estar aislados”, indicó Ferello.

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El argentino dijo que en un principio pensó que se trataba de “una complicación” o una infección común, hasta que las autoridades sanitarias confirmaron que se trataba de hantavirus.

Días después se registraron nuevos contagios y todos los pasajeros iniciaron un período de aislamiento.

“Se tomaron las medidas de que no estuviéramos tan juntos. Yo estaba solo, así que siempre comía, desayunaba y paseaba solo; no tenía tanto contacto”, relató el argentino.

Ferello destacó además la asistencia recibida por parte de las autoridades argentinas durante la emergencia: “Cancillería y el embajador fueron espectaculares. Se han movido, se han preocupado. Estaban en contacto permanente, tanto el Ministerio de Salud de la Argentina como los consulados”.

El cónsul argentino en Tenerife, Luis María Sobrón, confirmó este domingo al canal de noticias C5N que Ferello no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud, mientras espera ser trasladado este lunes hacia Países Bajos, donde cumplirá su cuarentena bajo estricta atención médica preventiva.

Un total de 94 pasajeros de 19 nacionalidades desembarcaron este domingo en Tenerife del buque MV Hondius, tras una travesía de casi 40 días, y gran parte de ellos fueron trasladados por vía aérea a sus países de origen, mientras que el resto de las evacuaciones se completará este lunes.