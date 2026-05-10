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10 de mayo de 2026 a la - 08:46

Ayatolá iraní emite nueva orden al ejército ideológico

Varios iraníes pasan junto a una valla publicitaria que representa al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei (izq.), y a su hijo, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei (der.), en Teherán, Irán.
Varios iraníes pasan junto a una valla publicitaria que representa al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei (izq.), y a su hijo, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei (der.), en Teherán, Irán.ABEDIN TAHERKENAREH

TEHERÁN. La televisión estatal iraní informó hoy que el jefe del mando central militar, Alí Abdollahi, se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien no fue visto en público desde su nombramiento en marzo. 

Por AFP

Mojtaba Jamenei asumió como líder supremo luego de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, su padre, en el primer día de los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El nuevo ayatolá emitió “nuevas directrices y orientaciones para la continuación de las operaciones para hacer frente al enemigo”, señaló la televisión estatal, sin precisar cuándo tuvo lugar la reunión.

Lea más: Ataques cruzados ponen en peligro frágil tregua entre EE.UU. e Irán

Jamenei, supuestamente herido en los ataques del primer día de la guerra en Oriente Medio que costaron la vida a su padre y predecesor, Alí Jamenei, ha difundido únicamente comunicados escritos desde su nombramiento.

La guerra empezó el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel, que hasta la fecha han causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, arrastrado por el grupo proiraní Hezbolá, y ha sacudido la economía mundial.