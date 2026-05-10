Ayatolá iraní emite nueva orden al ejército ideológico

Mojtaba Jamenei asumió como líder supremo luego de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, su padre, en el primer día de los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El nuevo ayatolá emitió “nuevas directrices y orientaciones para la continuación de las operaciones para hacer frente al enemigo”, señaló la televisión estatal, sin precisar cuándo tuvo lugar la reunión.

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Jamenei, supuestamente herido en los ataques del primer día de la guerra en Oriente Medio que costaron la vida a su padre y predecesor, Alí Jamenei, ha difundido únicamente comunicados escritos desde su nombramiento.

La guerra empezó el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel, que hasta la fecha han causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, arrastrado por el grupo proiraní Hezbolá, y ha sacudido la economía mundial.