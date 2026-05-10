Cientos de personas protestan contra el Gobierno en plena crisis política en Somalia

Las protestas, convocadas por la oposición, se vieron truncadas después de que la ciudad amaneciera con un fuerte despliegue policial y las residencias de varios líderes opositores, bloqueadas por las fuerzas de seguridad.

Aunque los organizadores habían aceptado, a petición del Gobierno, limitar la manifestación a un estadio de Mogadiscio, las personas que se presentaron allí denunciaron que la Policía les impidió acceder por la fuerza.

"Tras una reunión con delegados de los líderes tradicionales, decidimos realizar nuestra protesta pacífica en el estadio Konis, pero esto no fue posible debido a los bloqueos gubernamentales y a la tortura de manifestantes dentro del estadio, como lo demuestran claras pruebas en vídeo", declaró a los medios el expresidente somalí Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.

Así, miembros de la oposición y manifestantes denunciaron el uso de "fuerza letal" y de munición real contra la población.

"Con profunda tristeza condeno en los términos más firmes posibles el asesinato de un civil ocurrido hoy en el distrito de Daynille a manos de las fuerzas gubernamentales. La víctima estaba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta pacífica", afirmó en la red social X el ex primer ministro Hassan Ali Khaire, al lamentar varios heridos.

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Medios locales reportaron también la muerte de un joven y varios heridos, si bien las autoridades no confirmaron estas cifras.

La oposición señaló que el objetivo de las marchas era protestar contra los desalojos forzados en Mogadiscio de los que acusan al presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, y contra sus políticas en general.

"Estamos aquí para rechazar los desalojos forzosos y la corrupción del Gobierno del presidente Hassan Sheikh Mohamud. Al presidente solo le quedan cinco días en el cargo y estamos aquí para mostrar nuestro rechazó", declaró a la prensa local Batulo Gabale, una de las manifestantes que salieron a las calles.

Además de los desalojos, las protestas se producen en plena crisis política en el país y a menos de una semana del 15 de mayo, día en que el mandato de Mohamud debía acabar según la Constitución provisional de 2012, que fue reemplazada por una nueva el pasado marzo.

Aunque esa nueva carta magna extendió los mandatos parlamentario y presidencial en curso de cuatro a cinco años, ese movimiento no fue aceptado por todos los actores políticos de un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía, al ser visto por sus críticos como una usurpación ilegal del poder.

Frente a esta crisis, este domingo estaba prevista la celebración de un diálogo nacional convocado por el presidente, pero la reunión no se celebró finalmente.

En su lugar, el Gobierno somalí tildó las protestas en un comunicado de "acto de movilización política violenta que pone en riesgo la paz, la seguridad y la vida cotidiana", mientras el presidente somalí afirmó en un mensaje televisado que las protestas "tenían como objetivo desestabilizar el país".

Todo ello ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El país vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.