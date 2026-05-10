Cinco millones de personas se han visto afectadas por la sequía en Somalia, según la ONU

En su último informe sobre la situación en el país, la OCHA elevó la cifra de afectados por la sequía de 4,61 millones de personas a 5 millones, y la de desplazados de 490.730 a más de 572.000, desde su informe publicado el pasado febrero.

"Aunque el inicio temprano de la temporada de lluvias Gu (abril-junio) ha brindado un alivio moderado en algunas zonas, la situación humanitaria sigue siendo extremadamente frágil y desigual en todo el país" por una de "las sequías más largas y severas" a las que se ha enfrentado, tras varias temporadas de lluvias fallidas desde 2024, alertó la agencia.

"Estas lluvias mejoraron temporalmente el acceso al agua superficial y a los pastos en zonas localizadas, ofreciendo un cierto alivio a las comunidades afectadas por la sequía y reduciendo a corto plazo la dependencia del transporte de agua en camiones cisterna de emergencia", añadió el organismo.

Sin embargo, la OCHA advirtió de que "los beneficios de las lluvias han sido muy variables" y de que su inicio "no revierte las graves tendencias de seguridad alimentaria, ya que la sequía prolongada (...) ha profundizado la inseguridad alimentaria, agotado las fuentes de agua y acelerado la desnutrición".

Muchos hogares, además, se han quedado sin semillas o ganado, así que no se pueden beneficiar de las precipitaciones, que han provocado inundaciones repentinas en algunas zonas del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La OCHA subrayó que la situación se ha visto agravada por las restricciones provocadas por la guerra de Irán, a la que Somalia es "particularmente vulnerable" porque importa alrededor del 30 % de sus fertilizantes del golfo Pérsico y más del 90 % de sus productos en general.

Así, el coste de productos básicos importados (como arroz, azúcar, harina de trigo y aceite de cocina) han subido más de un 50 %, mientras los precios de cereales básicos de producción local (como sorgo, maíz y trigo) han subido entre un 30 % y un 100 %.

Mientras, el precio del agua en los distritos golpeados por la sequía ha aumentado entre un 200 % y un 300 %.

Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), más de 6,5 millones de personas (casi uno de cada tres habitantes) afrontan inseguridad alimentaria aguda en Somalia y más de 1,84 millones de niños menores de cinco años corren riesgo de sufrir desnutrición aguda.

Aparte de la crisis humanitaria, Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.