Despega el avión militar que lleva a los pasajeros españoles del Hondius a Madrid

Los pasajeros llegaron al aeropuerto de esa isla canaria de Tenerife, en el Atlántico, en dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias sin pasar el control de documentación, para evitar en lo máximo posible los contactos con la población.

A pie de avión, fueron sometidos a una desinfección y se les puso un traje de protección sanitaria.

El avión partió un poco antes de mediodía hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y desde allí serán trasladados al centro hospitalario, donde deberán cumplir la cuarentena.

Los catorce españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, que subió al crucero en Cabo Verde, fueron los primeros en abandonar el barco, a los que siguió un grupo de ciudadanos franceses.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada, en función de la disponibilidad de los aviones de distintos países para repatriar a los pasajeros y la tripulación.

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En el aeropuerto de Tenerife sur ya se encuentran las aeronaves de Francia, Canadá y Países Bajos, y este último se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y a parte de la tripulación.