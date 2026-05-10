El crucero Hondius entra en el puerto español de Granadilla para desembarcar al pasaje

El buque entró sobre las 6:00 de la mañana hora local (5.00 GMT) y se espera que, una vez que esté fondeado y ya con la luz del sol, comience la operativa para el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife sur, distante a 10 kilómetros del puerto.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, y los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se encuentran en la isla de Tenerife para supervisar el proceso.

La llegada del buque se produjo a pesar de que el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó la noche del sábado que había dado instrucciones para que no se autorizara el fondeo del Hondius hasta que se garantizara que todos los pasajeros podrían abandonar la isla durante la jornada del domingo.

La Marina Mercante española emitió después una resolución para ordenar la entrada del crucero en el dique del puerto, por lo que se espera que proceda la operación de desembarco como estaba previsto.

En la isla de Tenerife, en el archipiélago de Canarias (Atlántico), ya se encuentran todos los aviones que trasladarán a los pasajeros a sus lugares de origen salvo dos, que llegarán durante este domingo, según el Gobierno español.

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Eso provocará que la operativa se prolongue previsiblemente hasta el lunes, lo que suscitó el rechazo del Gobierno de Canarias, cuyo presidente afirmó que el acuerdo al que habían llegado era que el proceso durara 12 horas y finalizara en la tarde de este domingo.

Los primeros en desembarcar, según explicó el domingo García, serán los 14 españoles que viajan en el buque y a los que un avión militar español espera en la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife sur para trasladarlos a Madrid, donde realizaran una cuarentena en un hospital militar especialmente equipado para el tratamiento de enfermedades contagiosas.

Tras los españoles, el desembarco del pasaje se hará por nacionalidades y en grupos de cinco personas.

La llegada del MV Hondius al puerto tinerfeño ha despertado gran expectación y son numerosos los medios de comunicación nacionales e internacionales que hasta allí se han desplazado.

El buque se acercó al puerto precedido de una lancha de los prácticas del puerto y seguido de un remolcador que le ayudaron en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto, según pudo comprobar EFE.