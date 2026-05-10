El Kremlin cree que los mediadores estadounidenses viajarán pronto a Moscú

"Tarde o temprano, creo que muy pronto nuestros colegas habituales, Witkoff y Kushner, vendrán a Moscú y continuaremos con ellos el diálogo", comentó Yuri Ushakov, asesor presidencial, a la televisión rusa.

El diplomático aseguró que las últimas rondas de conversaciones demostraron que una de las partes debe dar el primer paso y "mientras no lo haga, se pueden celebrar aún varias rondas, decenas de ellas, y seguiremos en el mismo lugar. ¿Entiende? Ese es el problema".

"En Ucrania saben lo que hay que hacer y que tarde o temprano lo harán de todas formas", comentó, en alusión a la demanda rusa de que las tropas ucranianas se retiren de toda la región del Donbás.

Insistió en que, con la ayuda de los europeos, los ucranianos "se niegan incluso a hablar de ese paso", repliegue que también es apoyado por EE.UU., según la prensa de ese país.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró la víspera dispuesto a reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, pero sólo para firmar un tratado de paz, no para negociar.

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Zelenski, quien mantiene que la Constitución de su país le impide ceder territorio y llama a poner el énfasis en la necesidad de garantías de seguridad para Kiev, está dispuesto a reunirse con Putin sólo en territorio neutral.

El diplomático ruso también descartó que Washington se esté planteando renunciar a su mediación en Ucrania, ya que los contactos entre ambas partes se han intensificado últimamente.

Como ejemplo puso el hecho de que la actual tregua (9, 10 y 11 de mayo) fuera alcanzada tras intensas conversaciones entre EE.UU. y los dos bandos en conflicto.

"No fue fácil", admitió Ushakov, en alusión al alto el fuego que permitió a Moscú celebrar el 9 de mayo el desfile militar del Día de la Victoria sin mayores contratiempos.