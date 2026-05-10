El papa pide que cese la violencia en el Sahel tras los ataques en Chad y Mali

"He recibido con preocupación las noticias sobre el aumento de la violencia en la región del Sahel, en particular en Chad y en Mali, afectados por recientes ataques terroristas", dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el rezo dominical.

Asimismo, manifestó su oración por las víctimas y su cercanía a los que sufren.

"Deseo que cese toda forma de violencia y aliento todo esfuerzo por la paz y el desarrollo en esa amada tierra", añadió.

La violencia se ha agravado en Mali, sumido en una inestabilidad crónica desde 2012, tras la ofensiva de finales de abril perpetrada por fuerzas separatistas del norte que ha causado cientos de víctimas y que amenaza la capital, Bamako.

En Chad el pasado jueves murieron 27 personas (11 soldados y 16 terroristas) en nuevos enfrentamientos entre el grupo yihadista nigeriano Boko Haram y el Ejército chadiano en la región del Lago Chad, fronteriza con Nigeria.