El último avión previsto este domingo en Tenerife partirá hacia Estados Unidos

Según fuentes de Sanidad, el dispositivo de desembarque del crucero neerlandés MV Hondius, con salidas ya realizadas hacia Madrid, Francia y Canadá, finalizará este domingo antes de que anochezca.

En rueda de prensa, Padilla explicó que la operación comenzó durante la mañana con la salida de la delegación española con 14 personas y, seguidamente, la francesa con cinco. También ha desembarcado la delegación canadiense, formada por cuatro personas, que ya están en el avión rumbo a su país.

El responsable sanitario ha reiterado que todas las personas permanecen asintomáticas y que no existen casos con síntomas ni sospechosos entre pasajeros y tripulación.

Según detalló, tras la salida de Canadá está previsto un vuelo de Países Bajos, que trasladará a algunos miembros de la tripulación y a pasajeros de otros países.

Para este lunes se esperan otros dos vuelos: uno de Australia, que recogerá pasajeros australianos, neozelandeses y una persona con pasaporte británico residente en Australia.

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Países Bajos enviará también el lunes un segundo avión para recoger a algunas de las personas que no hayan conseguido un avión.

El secretario de Estado explicó que el resto de la tripulación viajará por barco hacia Países Bajos.

El barco partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta ayer, sábado, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En él viajaban en el momento de su llegada a Tenerife 151 personas de 23 nacionalidades: 38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, entre los grupos más numerosos, según la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions.