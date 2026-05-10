En México han asesinado a unas 35 personas buscadoras desde 2011, 21 de ellas mujeres: AI

Además, llamó al Estado mexicano a aceptar apoyo internacional frente a la crisis que acumula a 133.601 personas desaparecidas y no localizadas, según datos citados por el Gobierno mexicano en su más reciente reporte anual.

En el marco de la XIV Marcha por la Dignidad de las madres buscadoras que se llevó a cabo este domingo 10 de mayo, Día de las Madres en México, AI pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades en general "garantizar la seguridad de las madres y personas que realizan labores de búsqueda".

La ONG destacó que los colectivos de búsqueda han logrado organizarse en todo el país y están conformados en más de un 90 % por mujeres, quienes han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas ante la falta de respuestas efectivas del Estado.

"Frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas han sido principalmente las mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— quienes han asumido las labores de búsqueda, recorriendo cárceles, calles, fosas, zonas controladas por el crimen organizado y terrenos de alto riesgo para encontrar a sus familiares", expresó en un comunicado Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

"Al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de ellas 21 son mujeres”, denunció.

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La organización también exhortó a las autoridades mexicanas, a los distintos niveles del gobierno, a "adoptar medidas integrales y efectivas" que garanticen la protección, el reconocimiento y la participación de las madres y familias buscadoras en las labores de búsqueda e investigación.

Explicó que en México "cada día desaparecen 90 personas, personas que son buscadas por sus propios familiares, especialmente mujeres, y queremos poner el foco en lo que enfrentan".

"El Estado mexicano las debe reconocer como defensoras de derechos humanos, lo que activaría mecanismos de protección tanto nacionales como internacionales", precisó Olivares Ferreto.

Además, AI llamó al Estado mexicano a aprovechar la oportunidad abierta por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) para recibir asistencia internacional frente a la crisis de desapariciones en el país, y garantizar verdad, justicia y respuestas a las familias que buscan a sus seres queridos.

Esta decisión, indicó AI, "podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones, así como en medidas de protección para las familias buscadoras y personas defensoras".

A inicios de abril un informe del CED expresó la posibilidad de que las desapariciones en México puedan ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, situación que la presidenta Sheinbaum rechazó de forma tajante.