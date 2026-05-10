Expresidente peruano Castillo anticipa victoria electoral en segunda vuelta con Sánchez

Sánchez ha prometido como primera medida de un eventual gobierno suyo la liberación de Castillo, al que considera el primer preso político del país después de haber sido ministro suyo, y actualmente ocupa el segundo lugar en el cómputo de votos, seguido estrechamente por el ultraderechista Rafael López Aliaga por una diferencia de 13.000 votos.

En un mensaje compartido en la red social X, desde una cuenta a su nombre, Castillo saludó a su madre por darle la vida y a su esposa, asilada en México, por haberle dado sus hijos, que son "los regalos más hermosos de mi existencia".

El exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo en Lima, agregó que junto a las madres peruanas, con su sacrificio, protagonismo y lucha, "estamos logrando la primera victoria contra una derecha opresora, autoritaria, racista y violenta".

Añadió que "muy pronto, en junio, alcanzaremos una victoria mayor para lograr la tan anhelada justicia social que las reivindique y les dé el valor que ustedes merecen".

Sánchez visitó el sábado a Castillo en el penal, donde cumple una sentencia de 11 años y 5 meses, y dijo que se encontraba contento e ilusionado con el apoyo que había recibido, en primera vuelta, el candidato de Juntos por el Perú, especialmente en las regiones surandinas que protestaron contra su destitución en 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las próximas horas debe concluir el cómputo total de actas de votación para proceder con la proclamación oficial de ganadores y confirmar a los candidatos que pasen a la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

Sin embargo, López Aliaga amenazó el sábado con llevar a la cárcel al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, si proclama los resultados oficiales que actualmente le dejan fuera de la segunda vuelta por muy pocos miles de votos, y sobre los que insiste en denunciar sin pruebas un fraude en su contra.