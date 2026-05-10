Francia pide incrementar lucha contra esclavitud contemporánea que rompe "miles de vidas"

Lecornu realizó estas declaraciones en un acto conmemorativo del 25 aniversario de la ley del 10 de mayo de 2001, también conocida como 'ley Taubira', que convirtió a Francia en el primer país del mundo en reconocer hace un cuarto de siglo la trata y la esclavitud colonial como crimen contra la humanidad.

La esclavitud fue "un sistema monstruoso" que privó de su dignidad a millones de personas y dejó "una página sangrienta de la historia de nuestro país, de Europa y del mundo", una memoria que, dijo, no podrá borrarse jamás, pero que debe ser preservada a través de las palabras y los actos.

Lecornu rindió homenaje a las víctimas de la esclavitud, muchas de las cuales fueron también protagonistas de la lucha por la abolición, y evocó en concreto las revueltas en territorios como Santo Domingo, Guadalupe, Guayana y Reunión.

Recordó que Francia, que participó en la trata durante décadas, fue uno de los primeros países en abolir la esclavitud en 1794 y de manera definitiva en 1848.

Subrayó que la ley impulsada hace 25 años permitió situar a Francia "en primera línea del combate por el justo reconocimiento de las memorias de la trata, la esclavitud y su abolición".

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Lecornu calificó la norma como una "gran ley", fruto de un momento de unidad política más allá de las diferencias partidistas, y destacó el papel de la entonces diputada Christiane Taubira y de los actores sociales que la hicieron posible.

Sin embargo, afirmó que la ley no constituye un punto de llegada, sino el inicio de un camino. "Hay que ser lucidos", añadió, recordando que aunque la esclavitud fue abolida hace casi 180 años, persisten desigualdades y racismo en la sociedad francesa.

En ese sentido, citó recientes ataques contra cargos electos, discriminaciones en el mercado laboral y la expansión de la violencia y el odio en redes sociales.

Aseguró que el Estado y la justicia están movilizados para combatir estas situaciones "por todos los medios".

Y defendió que Francia debe permanecer en primera línea en la lucha contra todos los crímenes contra la humanidad y todas las formas de explotación.

Lecornu destacó, por último, el futuro Memorial Nacional de las Víctimas de la Esclavitud en el Trocadero, frente a la Torre Eiffel, en París, así como la importancia de la investigación histórica en este ámbito.