La inflación china acelera al 1,2 % en abril y supera lo previsto por los analistas

Las cifras divulgadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) contradicen lo esperado por los analistas, que anticipaban una bajada desde el 1 % marcado en marzo a un 0,8 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentaron un 2,8 % interanual en abril, el dato más alto desde julio de 2022.

En la comparación intermensual, el IPC pasó de la caída del 0,7 % de marzo a una subida del 0,3 % en el cuarto mes del año.

La institución atribuyó esta evolución principalmente al impacto de los precios internacionales del crudo y al aumento de la demanda por los desplazamientos vacacionales, en un mes que incluyó un puente de tres días por la Fiesta de Barrido de Tumbas y los días previos al asueto de cinco días a partir del 1 de mayo, Día del Trabajador.

El experto de la ONE Dong Lijuan señaló que los precios de la energía subieron un 5,7 % intermensual, con un avance destacado del 12,6 % en la gasolina, en un contexto de encarecimiento del combustible por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasan aproximadamente el 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Dong apuntó que los servicios de transporte y turismo, impulsados por las citadas festividades, registraron alzas mensuales en los billetes de avión (+29,2 %), el alquiler de vehículos (+8,6 %) y el alojamiento hotelero (+3,9 %).

En términos interanuales, los precios de los alimentos bajaron un 1,6 %. En este capítulo destacó el descenso del cerdo (-15,2 %), las verduras frescas (-0,5 %) y las frutas (-1 %), favorecidas estas últimas por la subida de las temperaturas y el aumento de la oferta.

Por su parte, la joyería de oro aumentó un 46,9 % interanual, aunque su ritmo de avance se moderó respecto al mes previo.

La inflación subyacente, que excluye los precios alimentarios y energéticos por su volatilidad, se situó en el 1,2 % interanual.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 2,8 % interanual en abril, lo que supone una aceleración de 2,3 puntos frente al 0,5 % de marzo y su cota más alta desde julio de 2022.

En la comparación con el mes anterior, el IPP creció un 1,7 % impulsado por los "factores internacionales" de los mercados de materias primas.

Los sectores más afectados fueron la extracción de petróleo y gas natural, cuyos precios subieron un 18,5 % intermensual, y el procesamiento de combustible (+16,4 %).

Dong también destacó el aumento de los precios en sectores vinculados a la computación y la electrificación, como la fabricación de fibra óptica (+22,5 %), ante el rápido crecimiento de la demanda de potencia de cálculo por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Finalmente, el organismo gubernamental indicó que las medidas aplicadas para optimizar el orden del mercado y atajar la "competencia irracional" permitieron cambios positivos en industrias como la fabricación de baterías de iones de litio (+1,6 % intermensual) o la de vehículos eléctricos y de energías renovables, donde la caída de precios se ralentizó hasta el 0,1 %.