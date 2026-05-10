La inteligencia colombiana rechaza acusación de candidato sobre supuesto plan en su contra

"Instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias que sustenten sus afirmaciones ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación", declaró la DNI en un comunicado difundido este domingo.

El candidato de ultraderecha denunció el sábado que recibió una información de "una fuente de inteligencia de alto nivel" que indicaba la elaboración de un plan para asesinarlo "bajo la modalidad de francotirador".

De la Espriella, que está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto para las elecciones del 31 de mayo, afirmó que la información "no es un rumor", sino que representa "una amenaza" real en contra de la democracia y la libertad de los colombianos.

La DNI aseguró que el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense y que la dirección mantiene "una política de cero tolerancia frente a conductas que se aparten del deber oficial", por lo que cuentan con protocolos rigurosos que garantizan el actuar de sus funcionarios.

"Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas (...) Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica", añadió la información.

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La DNI agregó que que, ante las declaraciones del candidato, analizarán su "derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional" con el objetivo de garantizar la confianza ciudadana.

La violencia política se ha incrementado en Colombia en la actual campaña electoral y además de De la Espriella, otros candidatos, como Paloma Valencia, de derecha, e Iván Cepeda, de izquierda, han denunciado amenazas en su contra.

A mediados del año pasado el senador Miguel Uribe Turbay, que era precandidato presidencial del partido uribista Centro Democrático, el mismo de Valencia, fue asesinado cuando hablaba en un mitin político en el barrio bogotano de Modelia donde el 7 de junio recibió dos disparos en la cabeza y falleció dos meses después.

El jueves pasado, la presidenta del Concejo Municipal de Obando, Mileidy Villada, también del Centro Democrático, fue asesinada a tiros en una calle de esa localidad del departamento del Valle del Cauca (suroeste).