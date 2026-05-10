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10 de mayo de 2026 a la - 01:00

La Marina Mercante ordena la entrada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla

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Madrid, 10 may (EFE).- La Directora General de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, ha firmado este domingo una resolución en la que ordena la entrada del MV Hondius en el puerto de Granadilla en Tenerife (España).

Por EFE

Esta resolución se adopta ante un riesgo combinado de seguridad marítima y "necesidad de asistencia sanitaria a bordo", en coordinación con distintos organismos del Estado, según informan medios locales de Tenerife.

El primer punto de la resolución impone la acogida del buque, ya sea mediante fondeo controlado o atraque directo, dependiendo de la decisión de las autoridades a cargo del operativo sanitario.

La resolución se fundamenta en el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.