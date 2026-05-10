Libro recoge testimonios, saberes y experiencias de parteras en Ecuador

El programa Warmi Imbabura de la Prefectura de la provincia de Imbabura, junto a colectivos de parteras y organizaciones indígenas, presentarán el libro y documental el próximo miércoles en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Quito, informaron este domingo a EFE los organizadores.

Esta iniciativa surgió como resultado del I Encuentro Internacional de Partería y Salud Ancestral 2024, un espacio que reunió a 379 participantes, entre ellos 154 parteras y parteros provenientes de 19 provincias del Ecuador y delegaciones internacionales.

Como parte de este proceso, Warmi Imbabura realizó un mapeo nacional que identificó a 98 parteras, evidenciando tanto la riqueza de estos saberes como los desafíos que enfrentan.

Entre los principales hallazgos destaca que "el 44 % de las mamás parteras no cuenta con acreditación del Ministerio de Salud Pública, lo que refleja una brecha estructural en el reconocimiento institucional de su labor", señaló la Prefectura de Imbabura en un comunicado.

A pesar de ello, añadió, más de la mitad forma parte de organizaciones comunitarias, lo que evidencia la fuerza de la organización colectiva en la preservación de estos conocimientos.

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Recordó que, durante 2025, a partir de mesas de trabajo con parteras, organizaciones y liderazgos comunitarios, se desarrolló el proceso de transcripción, traducción e interpretación de testimonios que hoy dan vida a la publicación y producción audiovisual.

Ambas piezas buscan preservar, legitimar y transmitir los saberes ancestrales, en un contexto marcado por la falta de relevo generacional y la persistente discriminación hacia estas prácticas, anotó.

Desde un enfoque plurinacional, interseccional y de género, Warmi Imbabura impulsa el reconocimiento de la partería como un trabajo de cuidado fundamental, "que debe ser digno, remunerado y protegido mediante políticas públicas", señaló.

Asimismo, apuntó que el proceso resalta el rol clave de las parteras en la salud comunitaria, la humanización de la atención y la lucha contra la violencia obstétrica, una problemática altamente prevalente en territorios como Imbabura.

El proyecto también evidencia -añadió- avances concretos en la articulación entre medicina ancestral y sistema de salud.

A través de la iniciativa Hampi Imbabura, también de la Prefectura, se ha incorporado a parteras y sanadoras en espacios de atención integral.

Entre 2024 y 2026, este modelo ha permitido realizar más de 18.000 atenciones médicas integrales, junto con más de 5.000 atenciones en sanación ancestral y la incorporación progresiva de servicios de partería, detalló.