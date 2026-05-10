Los talibanes detienen a dos periodistas de la principal cadena de noticias de Afganistán

Los reporteros, identificados como Imran Danish y Mansoor Niazi, fueron arrestados en la capital afgana por personal de seguridad del régimen. "Dos periodistas de TOLOnews, Imran Danish y Mansoor Niazi, han sido detenidos en la ciudad de Kabul", confirmó el medio de comunicación a través de un comunicado en su cuenta oficial de la red social X.

La organización mediática no proporcionó detalles iniciales sobre los motivos de la detención, aunque indicó que las autoridades han prometido explicaciones en el futuro.

"Funcionarios de seguridad dijeron a TOLOnews que los detalles sobre el caso se compartirán una vez que se completen los procedimientos legales pertinentes", añadió la cadena.

Estos arrestos se producen pocos días después de que el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, expresara su preocupación por la situación de los informadores en el país con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo.

"Al menos cuatro periodistas y trabajadores de los medios de comunicación siguen detenidos en Afganistán", denunció Bennett entonces, haciendo un llamamiento público para su liberación y la de "todas las demás personas detenidas arbitrariamente" por el Gobierno de facto.

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Desde la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, la detención de trabajadores de medios y las restricciones al ejercicio del periodismo han sido constantes, lo que ha generado una ola de críticas por parte de organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en la región.