Macron celebra "indicios de recuperación" en la relación entre Francia y Argelia

"Considero mi deber defender los intereses de las francesas y de los franceses y su interés es restablecer una relación pacífica y constructiva con Argelia", afirmó Macron durante una rueda de prensa conjunta en Nairobi con su homólogo keniano, William Ruto, antes del inicio este lunes en esta ciudad de la Cumbre África Adelante, copresidida por Kenia y Francia.

"Esta relación debe basarse en el respeto mutuo, pero también debe permitirnos encontrar soluciones a todos los problemas", añadió.

"Los últimos meses -señaló el mandatario francés- han causado un daño considerable tanto a Argelia como a Francia. Y no es nuestro interés continuar en esa línea (...) Así que mi deseo es actuar con pragmatismo al servicio de los intereses de nuestros compatriotas".

Macron expresó su voluntad de "construir soluciones responsables con Argelia (...) ya sean humanitarias, migratorias, de seguridad, económicas o regionales", al destacar que esa "recuperación (...) se llevará a cabo con respeto mutuo, estima y un compromiso compartido" de servir a sus respectivos pueblos.

La citada visita de Rufo coincide con el regreso este viernes a sus funciones del embajador de Francia en el país magrebí, Stéphane Romatet, quien en abril 2025 había sido llamado por París tras la decisión de Argelia de expulsar a doce diplomáticos franceses.

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El embajador regresó con la intención de construir relaciones "de confianza" y con foco en el regreso de periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo y quien esta semana decidió retirar su recurso de casación para una eventual gracia por parte del presidente argelino, Abdelmayid Tebún.

Las relaciones entre ambos países han estado históricamente marcadas por tensiones, dado que la excolonia reclama a París el reconocimiento de los crímenes cometidos durante 132 años de colonización y, el pasado diciembre, el Parlamento argelino aprobó una ley que penaliza las prácticas coloniales francesas.