Macron y Ruto apuestan por una relación "equilibrada" entre Francia y África

"Creo en una asociación equilibrada, (...) una asociación renovada en todos los ámbitos que debe permitir que África prospere y que nuestros países prosperen junto a África", afirmó Macron en una comparecencia junto a Ruto en la State House, la sede la Presidencia keniana, en Nairobi, donde tendrá lugar hasta el martes la cumbre copresidida por Francia y Kenia.

"(África) es un continente que ya no quiero que Francia mire como si fuera un coto privado donde los dirigentes empresariales, de alguna manera, tenían todos los derechos y todos los contratos garantizados, simplemente por tratarse de África francófona", señaló el mandatario francés.

Algunos consideraban, dijo Macron "que Francia ofrecía una especie de seguro garantizado, pasara lo que pasara, al estar presente para hacer y deshacer gobiernos".

"Eso terminó en 2017. Esa era ha terminado", aseveró el mandatario al admitir que ya antes de ese año, cuando llegó al poder, las empresas galas "habían empezado a perder cuota de mercado en África francófona, (...) porque África es competitiva y con razón".

Macron destacó que Francia ha "repensado completamente" sus relaciones con el continente africano, en los ámbitos militar, económico y cultural.

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Ruto, por su lado, subrayó que esta cumbre, la primera entre París y el continente africano que alberga un país anglófono desde que se inauguraron este tipo de reuniones en 1973, "marca un giro hacia una relación con África más amplia e inclusiva, redefinida por el respeto a la soberanía".

"Lo que estamos construyendo aquí es una relación mutuamente beneficiosa que reconoce la posición y las prioridades de África", aseveró.

Preguntado por sus relaciones con otras potencias mundiales en un momento marcado por la competencia geopolítica por los recursos naturales africanos con China, Rusia o Estados Unidos, Ruto señaló que le preguntan constantemente si su país mira "hacia el este o hacia el oeste".

"Y mi respuesta habitual es: miro hacia delante", zanjó.

La reunión entre Macron y Ruto también sirvió para reforzar las relaciones bilaterales de sus países, con la firma de 11 memorandos de entendimiento en sectores como el transporte, la energía, la educación, la agricultura y la logística, entre otros, por valor de 1.000 millones de euros, según detalló el mandatario francés.

De acuerdo con el Gobierno keniano, la Cumbre África Adelante atraerá a unos 4.000 delegados, incluidos una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, líderes empresariales y figuras internacionales como el secretario general de la ONU, António Guterres.

Se espera que el encuentro culmine con la Declaración de Nairobi, y algunas de sus conclusiones servirán de base para los preparativos de la cumbre de líderes del Grupo de los Siete (G7) del próximo junio en Évian (Francia), a la que ha sido invitada Kenia.