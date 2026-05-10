Mueren 3 presuntos delincuentes en tiroteo con militares en zona tropical de Ecuador

En un comunicado, el Ejército informó este domingo que el hecho sucedió el sábado en el marco de una operación de reconocimiento ofensivo denominada 'Impacto Letal', en el sector Río Chico, en el municipio de Montalvo.

Durante el patrullaje se identificó a cuatro individuos portando armas de fuego, quienes huyeron al percatarse de la presencia de los uniformados.

"El personal militar inició la persecución y en ese momento los individuos abren fuego. Ante esta amenaza, los soldados repelieron el ataque y como resultado de este enfrentamiento tres presuntos delincuentes fueron abatidos", detalló.

Un cuarto individuo "desapareció, presumiblemente herido y arrastrado por la corriente del río", agregó al apuntar que los abatidos fueron identificados con los alias de Menor, Polilla y Care Motor.

La intervención militar se desarrolló con base en información de inteligencia militar, orientada a neutralizar actividades ilícitas de integrantes del grupo delictivo organizado AK-47, brazo armado de Los Choneros, vinculado a delitos de sicariato, secuestro extorsivo, robo a mano armada, narcotráfico y extorsión, de acuerdo con al Ejército.

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Como evidencias se decomisó un revólver Taurus calibre 38 milímetros (mm), una pistola Taurus 9 mm y dos motocicletas.

Con esta operación militar se afectó "significativamente la estructura criminal liderada por alias Gordo Oliver y se debilitaron la economía ilícita, la capacidad operativa y la logística de las organizaciones criminales, finalizó.

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos toque de queda nocturno. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, esta dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción, que comienza a las 23:00 hora local (04:00 GMT) y se extiende por seis horas, también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Aún así, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.