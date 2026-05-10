Pakistán advierte a la India de una respuesta "dolorosa" ante futuras agresiones

Desde el Cuartel General de Rawalpindi, Munir calificó como una "victoria sin precedentes" la denominada "Operación Bunyan-um Marsoos", un enfrentamiento de cuatro días que comenzó tras un ataque terrorista contra turistas en la localidad india de Pahalgam en abril del año pasado.

Según el mariscal, las fuerzas paquistaníes golpearon "más de 26 objetivos militares" enemigos. "La defensa de Pakistán es hoy completamente inexpugnable", afirmó ante la cúpula militar en una jornada de celebraciones nacionales que el Estado ha bautizado como la "Batalla de la Verdad".

Mientras Islamabad celebra un éxito rotundo, Nueva Delhi también se atribuyó en su momento la victoria, asegurando haber neutralizado las capacidades de incursión paquistaníes y causado daños severos a su infraestructura estratégica.

En aquel mayo de 2025, la disparidad de datos sobre bajas y pérdidas materiales de ambos bandos hizo imposible para los observadores internacionales determinar un ganador real.

La escalada, que situó al mundo ante el temor de una guerra nuclear, solo se detuvo el 10 de mayo de 2025 gracias a un cese al fuego mediado por la administración estadounidense de Donald Trump.

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Munir delineó hoy una modernización de sus tropas, señalando que los futuros enfrentamientos integrarán inteligencia artificial, armas de largo alcance y capacidades cibernéticas.

Para este fin, anunció la creación de un nuevo Cuartel General de las Fuerzas de Defensa destinado a adaptar el ejército a los requisitos de la guerra moderna que, según Pakistán, la India intenta imponer para cambiar el equilibrio regional.