Pakistán y Catar abordan la situación regional tras el ataque a un buque en el Golfo

El contacto se produjo horas después de que Catar denunciara un ataque con un dron contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales, un incidente ocurrido en el marco del conflicto entre Irán y Estados Unidos que ha provocado un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz desde finales de febrero.

Según informó Sharif, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de apoyar el diálogo y la estabilidad en la región.

El primer ministro paquistaní confirmó además la próxima visita oficial del emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a Pakistán.

Sharif agradeció el apoyo de Doha a las gestiones diplomáticas de Islamabad, que actúa como mediador en la crisis actual, marcada por un cese al fuego que rige desde abril pero que se ha visto comprometido por el reciente ataque al carguero.

La llamada coincide con un periodo de precios de crudo por encima de los 100 dólares debido a las restricciones de navegación en la zona.

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La visita del emir a Pakistán, prevista para fechas próximas, busca dar continuidad a la agenda de cooperación política y económica entre ambos países en plena crisis del Golfo.