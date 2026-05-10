Paraguay y Taiwán buscan crear "uno de los mayores" centros de IA del mundo

"Entre dos gigantes iniciamos el camino para crear el 'hub' de inteligencia artificial más grande del mundo: tecnología taiwanesa con energía paraguaya", dijo Peña en un video difundido hoy por la Presidencia en Asunción, sugiriendo que el centro se levantará en territorio del país suramericano.

El mandatario, que hasta este domingo estuvo en Taiwán en visita oficial antes de partir a Filipinas, añadió que con la decisión Paraguay se une "con soberanía" a la carrera por desarrollar la inteligencia artificial.

En sus redes sociales, Peña dijo que este acuerdo "sin precedentes" para su nación establece que la construcción del centro de IA se financie a partes iguales.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

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En 2025, las exportaciones de carne bovina representaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay y Taiwán fue el tercer destino de los envíos, con compras por 288,3 millones de dólares, según reportó en diciembre pasado la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Asimismo, Taiwán y Paraguay concretaron en 2025 un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina del país suramericano, un paso que consolidó la alianza comercial entre ambos.

Actualmente, Taipéi tan solo mantiene lazos oficiales con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.