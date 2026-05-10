"¿Quién ordenó su muerte?", pregunta familia de fiscal paraguayo asesinado en Colombia

"A cuatro años de su muerte, exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan ¿Quién ordenó su muerte?", cuestionó la familia en un comunicado difundido hoy.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba la luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Con todo, a cuatro años del crimen la Justicia no ha acusado al autor intelectual del asesinato, un hecho que reclaman los familiares de Pecci.

"Clamamos a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidenses: no nos dejen solos, el tiempo pasa, pero el afán de Justicia se enciende cada día más", prosiguió la familia en el texto.

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La víspera, el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón, afirmó que su despacho tiene la "intención sublime" de hallar a los responsables intelectuales del crimen.

"Pero la autoría intelectual siempre fue un tema difícil", reconoció ante los cuestionamientos de la prensa local, que denuncia la demora en las investigaciones.

En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la "convicción particular" de que el narco uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos ese mismo mes, está "metido" en el asesinato de Pecci, aunque no ofreció pruebas.

En una entrevista con la Radio Ñandutí, Riera señaló entonces que Pecci, de quien afirmó fue un hombre "valiente y casi temerario", lideraba el equipo que investigaba a Marset y otros narcotraficantes en el marco de la megacausa antidrogas 'Operación a Ultranza Py', la mayor en la historia del país.

En este sentido, indicó que el asesinato del fiscal trató de enviar "un mensaje" a los demás funcionarios que tomaban parte de este procedimiento, que, según dijo en marzo, continúa abierto.