Sánchez agradece la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero Hondius

"Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife", destacó Sánchez en un acto político en La Línea de la Concepción (Cádiz, sur).

Incidió en que el mundo observa de nuevo a España que, como en otras crisis, va a responder "a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia" y subrayó que el Gobierno está actuando con rigor científico y técnico, absoluta transparencia, lealtad institucional y cooperación institucional".

Sánchez destacó que la política sirve para dar soluciones sobre todo a "la mayoría de la gente de a pie", y puso como ejemplo la operativa desplegada para hacer frente a la emergencia sanitaria del Hondius, que "España ha asumido en primera persona".

A petición de la OMS, España se ha hecho cargo del desembarco de los pasajeros del crucero en la isla canaria de Tenerife (Atlántico), decisión rechazada por el Gobierno regional canario.

Este domingo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, destacó la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje del crucero MV Hondius.

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Una colaboración que "sigue siendo fundamental para garantizar un desembarque seguro y controlado. "Juntos", aseguró.