“Un cambio político en Cuba no está en discusión”, enfatiza embajadora

Fidel Castro Ruz gobernó Cuba durante casi 50 años. Murió a los 90 años en noviembre de 2016, marcando el fin de una época. Es considerado por sus detractores como el responsable del mayor genocidio en América Latina, con decenas de miles de muertos y desaparecidos en la isla.

Tras su muerte se esperaban cambios inmediatos, pero lo sucedió su hermano Raúl -también parte de la revolución-, y a este un civil, Miguel Díaz Canel. De momento, siguen las incógnitas sobre el futuro político de la isla bajo una ideología que se resiste.

La embajadora de Cuba en Paraguay, Belkys Lay Rodríguez, habló en esta entrevista de varios aspectos relacionados a la administración de su país y se refirió a las negociaciones en curso con Estados Unidos.

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Lanzó fuertes críticas contra la comunidad cubana residente en territorio estadounidense a la que acusó de liderar grupos “contrarevolucionarios” y respondió a las numerosas denuncias sobre la existencia de presos políticos, violaciones de derechos humanos, los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, hasta la crisis humanitaria que -asegura- azota a la isla por efecto del embargo económico y ahora bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El régimen comunista persiste desde 1959. Con partido único. No hay oposición y la situación económica exponen el aumento de la pobreza y una crisis persistente. ¿Por qué insistir con ese modelo?

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-Porque no responde al modelo, responde a este genocidio que nos imponen desde hace 64 años y que se arrecia desde la entrada de Trump, desde el primer mandato, y se continúa en este instante.

No tenemos acceso a financiamientos, nos sacan de la cadena de distribución mundial. Las leyes (estadounidenses) impiden que Cuba pueda acceder a comprar leche, a comprar fertilizante o petróleo. No es el socialismo. No te digo que no haya acciones que hacer y situaciones que seguir flexibilizando. Pero no hay gobierno ni Dios que pudiera inventar algo que pueda ser eficiente ante esto.

Si el sistema socialista no fuera efectivo, no existiríamos ya. El que hoy estemos sobreviviendo es una muestra de que un sistema basado en la justicia social, basado en estimular la creatividad humana, la dignidad humana, es lo más valioso a lo que nosotros podamos aspirar y está demostrado porque todavía está poniendo cara al imperialismo más agresivo de la historia de la humanidad.

¿Qué está pasando en Cuba en estos momentos?

-Ésta no es una situación nueva, aunque es una situación que ha escalado en gravedad en los últimos cuatro meses del 2026. Pero desde el triunfo de la revolución (R. de la Redacción: liderada por Fidel Castro en 1959), los Estados Unidos decidió no respetar la vocación, la voluntad del pueblo cubano en cuanto a la defensa de nuestra soberanía.

Estados Unidos era propietario en Cuba de casi el 70% de la tierra y de las más grandes empresas, que eran las de telecomunicaciones y electricidad. Entonces, al triunfo de la revolución, esas empresas y esas tierras se nacionalizan a favor de los cubanos y se le entrega la tierra a quien la trabajaba. Gran parte de esas tierras hoy pasaron al Estado cubano.Por tanto, hoy el Estado es propietario o administra gran parte de las tierras en Cuba y las distribuye en función del beneficio social y de los campesinos.

Con la llegada de Donald Trump (primer mandato) se toman una serie de medidas. Unas 243 con las que buscan hacer mucho más impacto con ese bloqueo contra Cuba.

De momento, se trata del bloqueo económico más largo de la historia moderna.

Sí, exacto. Este es un bloqueo que se suma al anterior y que, como decía, es parte de esas 243 medidas que toma Trump. Es un bloqueo que impide que lleguen a Cuba barcos con petróleo y establece esa orden ejecutiva de enero de este año con la impone sanciones contra los países que exportan petróleo a Cuba.

Mire, cualquier país del mundo en esta circunstancia hubiera colapsado. Pero no solo tenemos que hablar de temas económicos, ni siquiera pretendemos hablar de temas políticos o de abstracciones desde el punto de vista ideológico. Estamos hablando de un problema humano, de lo que genera un encierro total.

¿Hay una crisis humanitaria?

-Hay una crisis humanitaria alertada por las Naciones Unidas y además que cuestiona la política que está llevando a cabo el gobierno estadounidense. Hasta el Papa (León XVI) ha hecho declaraciones para que cese ese bloqueo brutal contra un pueblo, porque esto es considerado dentro del derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. No es un castigo a una persona de nombre y apellido, sino el castigo total a un pueblo. Entonces, cuando hablamos de esto, no hablamos de un barco de petróleo que no llegó. Hablamos de un cirujano que no tiene ni siquiera un bisturí para operar o no tiene incubadoras para un bebé recién nacido.

Existe hoy una lista de personas para ser operadas. Son más de 96.000. Eso es consecuencia de esta situación de escalada del bloqueo energético, provocado por la inclusión de Cuba en una lista de países terroristas, de estados que patrocinan el terrorismo cuando no ha habido una acción que pueda justificar, que pueda demostrarse. Incluso la inclusión de Cuba, yo no sé si ustedes recuerdan, en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, se hace a raíz del apoyo de Cuba junto con Noruega, y no han bloqueado a Noruega, de trabajar en las negociaciones con la paz en Colombia.

Nuevas negociaciones

En el contexto de este nuevo acercamiento, ¿qué negocian con EE.UU.?

-Esto tampoco es algo nuevo. Desde el inicio de la revolución, Cuba ha estado en disposición de tener conversaciones con Estados Unidos: con Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz Canel (actual mandatario). Hace dos semanas tuvieron lugar nuevas conversaciones porque nuestro país entiende que no existen motivos para una agresión militar de los Estados Unidos. Somos un país de paz y el gobierno revolucionario, con los principales líderes, nuestro canciller, el presidente de la República, lo repite en cada una de las oportunidades que tiene intervenciones públicas. Por tanto no hay un motivo ni una razón.

Sobre esta base siempre hemos dicho que estamos dispuestos a conversar con Estados Unidos cualquier diferencia o preocupación que tenga sobre la base del respeto a nuestra soberanía y a nuestra igualdad como Estados. Estados Unidos es un Estado y no es superior al Estado cubano solo porque tenga un poderío militar o porque tenga determinadas riquezas desde el punto de vista económico.

Hubo momentos de más críticas al gobierno cubano y les digo con honestidad, el momento de (Barack) Obama fue un momento de algún peligro para la revolución. Y si hubo un momento de debilidad fue el efecto que tuvo la política de Obama en Cuba.

¿Está en la mesa de negociación el cambio de régimen político?

-Eso no está en discusión. Y es así mismo como lo ha planteado la máxima dirección del país. Tanto el presidente de la República, el compañero Miguel Mario Díaz-Canel, como el canciller (Bruno Rodríguez) fueron muy claros, no han hablado con opacidad, ni han evadido el tema, y han dicho: ‘No está en negociación ni el sistema político cubano ni la soberanía del pueblo cubano’. De ahí podemos hablar de acuerdos migratorios como se lograron hablar en la etapa de Obama.

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Entonces, ¿con qué puntos fue su país a esas negociaciones?

-Lo que hemos llevado normalmente: cómo podemos colaborar en el combate, por ejemplo, al narcotráfico, asuntos migratorios para evitar riesgos para los cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos. Cuba le da todas las facilidades para que puedan migrar en condiciones oficiales. También en el desarrollo científico tenemos cooperación. Hay clínicas en Estados Unidos, pocas, es verdad, que aplican medicamentos que son resultados del desarrollo científico de la biotecnología en Cuba.

Obama y derechos humanos

Vivieron un momento particular con esa visita histórica de Obama a La Habana. ¿Por qué se dio un retroceso tras esas conversaciones?

-El cambio de gobierno en los Estados Unidos. Pero no tenemos ningún tipo de enemistad con el pueblo norteamericano.

Lo que representaba Obama, que no es que quisiera aceptar a Cuba como es, pero utilizaban métodos, pienso, tan inteligentes, métodos más suaves que llegaban hasta a confundirnos en cuanto a las posiciones de Cuba. Pero cuando tú hablas, cambias la posición y aprecias el bloqueo y quitas las maneras de sobrevivir de los particulares, no estamos hablando del Estado, de los privados, de los empresarios, de las pequeñas y medianas empresas. La gente se une y apoya mucho más al gobierno revolucionario si en algún momento se dudó.

Trump pone en evidencia muy claramente quién es el enemigo y cuáles son sus verdaderos objetivos, que es llegar, gobernar y apoderarse de los destinos de Cuba.

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Sabemos de la superioridad militar de los Estados Unidos, pero también conocemos en el caso de Venezuela lo que hicieron y cómo 21 cubanos se enfrentaron y no permitieron que las tropas élite desembarcaran. Tuvieron que pedir refuerzo. Hay cosas que no se dicen en este hecho que ocurrió en Venezuela.

El presidente Miguel Díaz Canel se expresó contra “las groseras amenazas de EE.UU.” ¿A qué amenazas se refiere?

-Están en las declaraciones de Trump del pasado 1 de mayo. Se vuelve a emitir otra orden con drásticas sanciones contra Cuba. Y hay una palabra que se repite en la orden presidencial del 29 de enero (de 2026) y en la del 1 de mayo y es que aplica a cualquier persona, empresa o cualquiera fuera de Estados Unidos.

Estados Unidos pretende erigirse como el gobierno mundial. Y dice que cualquier persona del mundo sea de África, de Asia, de Europa, de Sudamérica, cualquier persona será sancionada por los tribunales estadounidenses. Es un entramado de leyes que amenaza a todo el mundo.

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Unos 40 bancos el año pasado se negaron a realizar transacciones con Cuba. ¿Cómo puede vivir en un país así? Y entonces después enfatizan que es por falta de eficacia del gobierno cubano.

Tenemos todo el derecho del mundo, por la supuesta libertad de comercio internacional de importar el petróleo, de importar el carburante que necesitemos.

Fidel Castro y Raúl Castro, figuras de la revolución cubana. Informes revelan que son sus familiares o su entorno los que propician las negociaciones para una apertura económica, en principio, algo que sorprendió.

-Mira para poder explicar lo que se está viviendo podemos decir que hay dos cosas y que son los principales retos que tenemos: uno es el bloqueo y embargo con sus diferentes variantes; y la otra es la guerra cognitiva, de manipulación mediática.

Hoy, en el mundo, es muy difícil percatarse dónde está la verdad y dónde la mentira. Cuba es víctima de esta guerra cognitiva, en la que supuesto se dicen grandes mentiras o medias mentiras y medias verdades.

Hasta donde yo conozco nada tienen que ver con las negociaciones con los Estados Unidos. El nieto de Raúl (Raúl Rodríguez Castro) tiene la función de custodiarlo. Fuera de eso, nunca ha tenido responsabilidades para poder ir a negociar con los Estados Unidos. Cuba informó a qué niveles se está negociando, incluso las últimas a nivel de Viceministro de Relaciones Exteriores y de Vicesecretario en el caso de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos trata de confundir a la opinión pública internacional.

Todo el mundo entiende el tema de Venezuela, pero en el caso de Cuba no tenemos ni siquiera petróleo. Somos un símbolo, eso sí, porque defendemos a toda costa nuestro derecho de autodeterminación, nuestro derecho a la defensa de nuestra identidad.

¿Temen una intervención de EE.UU. como ocurrió en Venezuela?

-Existe ese temor. Durante una reunión en mayo el presidente de la República (Díaz Canel) lo dijo. Hoy es más crítica que nunca la situación. Donald Trump dijo que de regreso de Irán ‘vamos a arrasar con Cuba’, ‘pondremos al (portaviones) Gerald Ford a 100 metros de la costa de Cuba. Y los cubanos dirán ‘nos rendimos’. Con esas voces teatrales, ¿no?, y dramáticas del actual presidente estadounidense.

Entonces no podemos, y más viendo lo que pasó en Venezuela, ser ingenuos. Nos estamos preparando, no lo queremos, pero no va a ser una acción fácil si deciden intervenir militarmente.

En el contexto de las negociaciones, con mediación de la Iglesia Católica, se liberaron a los disidentes, presos políticos. Pero la presidencia cubana niega la existencia de estos.

-Nosotros cada año hacemos ese tipo de acción y los Estados Unidos lo usan como resultado de sus presiones. Con el Vaticano siempre hubo acuerdos de esta naturaleza.Cuba no reconoce, por supuesto, la existencia de presos políticos porque a nadie se apresa en Cuba por disentir.

El 80% de la población debería estar en cárceles, hoy, si tuvieran criterios diferentes, porque el pueblo cubano es muy crítico con todo lo que sucede con cualquier medida que no les satisface.

El tema está en que estas personas son ‘fabricadas’ e insufladas desde las organizaciones terroristas de Miami, que los instigan a hacer acciones que clasifican dentro de los delitos comunes, como agredir a un hospital pediátrico. En cualquier país del mundo el que lo haga va preso. Los instigan a arriesgarse por 20 dólares.

La Comisión CIDH denuncia violaciones de DD.HH. en su país. ¿Cómo se explica esto?

-Quisiera saber a qué violaciones se refiere. Incluso el año pasado, a finales de año, estuvo el Alto Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Cuba. Sabemos que hay muchos organismos que responden a presiones de Estados Unidos y países que votan incluso por mantener el bloqueo. Hay manipulación y como yo te decía anteriormente, tenemos 2 retos: el bloqueo y la guerra cognitiva y de difamación no contra nuestro país.

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No somos perfectos y como todos los países fuimos enmendando aquellas acciones que en un momento no lo eran, pero hoy pueden ser consideradas como violación de los derechos humanos. Pero si en un país hay una vocación y una voluntad de evitar cualquier tipo de acción que impacte en la dignidad humana, ese es Cuba.

¿Qué significa para ustedes que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en este caso, sea de origen cubano?

- Acentúa todo. A ver, nosotros decimos que el tema ha estado en que antes de Trump era la influencia del lobby cubano lo que impedía el fin del bloqueo, no lo que mantenía el bloqueo. Pero con Trump entran a gobernar grupúsculos contrarrevolucionarios con Marco Rubio, que es el candidato de Miami. Entonces es la obsesión de Rubio, no por su origen cubano sino porque responde a esos sectores.

Lograron poner senadores y a un secretario de Estado hoy. Marco Rubio es hijo de cubano nacido en Estados Unidos, de cubanos que salieron huyendo a (Fulgencio) Batista (1952 al 1959), no de Fidel Castro, que salieron huyendo y se instalaron en Estados Unidos. Les fue bien en su negocio. Dicen que intentaron regresar porque apoyaron las ideas de Fidel.

Cuba es un pueblo latinoamericano que está siendo agredido y nosotros reclamamos el respeto a la proclama de América Latina como zona de paz.

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