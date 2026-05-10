Un dron israelí mata al jefe de investigación de la policía de Jan Yunis (Gaza)

Según la Policía de Jan Yunis, el dron tuvo como objetivo el vehículo civil en el que viajaba Wisam Abdelhadi, director de Investigación del mismo cuerpo. La misma fuente ha identificado al otro fallecido como Fadi Heikal, también sargento de Policía.

La oficina de prensa del hospital Al Náser de Jan Yunis, adonde fueron trasladados los cuerpos, ha confirmado a EFE que ambos murieron inmediatamente después del ataque y llegaron al hospital sin vida.

En las últimas horas, otros dos ataques con dron israelíes mataron a una persona en el campo de refugiados de Al Magazi (centro) y dejaron varios heridos en Shakush (sur). Además, Israel ha intensificado sus ataques de artillería en Al Qarara (sur) y Bureij (centro).

Las personas muertas en la Franja de Gaza por fuego israelí alcanzaron este sábado las 72.736 desde octubre de 2023, después de que el Ministerio de Sanidad local identificara 103 cuerpos y los sumase al cómputo total, de acuerdo con datos del último informe.

Además, pese al alto en fuego en vigor desde octubre, al menos 850 personas han muerto en la Franja en estos siete meses, lo que equivale a una media de cuatro personas asesinadas a diario en ataques aéreos o por disparos de las tropas israelíes que siguen apostadas en la denominada línea amarilla.