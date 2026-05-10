Un total de 94 pasajeros de 19 nacionalidades desembarcaron del Hondius en Tenerife

En rueda de prensa, la ministra española de Sanidad, Mónica García, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, explicó que se realizaron siete vuelos.

Transportaron a personas de ocho nacionalidades y en el previsto por Países Bajos viajaron ciudadanos de once nacionalidades distintas, dijo la ministra, que precisó que la jornada se ha desarrollado con total normalidad y seguridad.

Para mañana está previsto que el barco realice el repostaje a primeras horas de la mañana y por la tarde se llevarán a cabo los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros.

La operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius donde se declaró un brote de hantavirus, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades españolas, se desarrolló este domingo con normalidad y según las previsiones.

El barco fondeó esta madrugada al puerto de Granadilla de Abona, en la isla española de Tenerife, en Canarias (Atlántico), procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

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El barco había partido el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta este sábado por la Organización Mundial de la Salud.