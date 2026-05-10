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10 de mayo de 2026 a la - 13:40

Uno de los cinco franceses evacuados del crucero tiene síntomas

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París, 10 may (EFE).- Uno de los cinco franceses evacuados este domingo del crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus "presentó síntomas en el avión" en el que fue repatriado, según anunció el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en X.

Por EFE