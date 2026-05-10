Zelenski afirma que se prepara un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia

"El intercambio de prisioneros -1.000 por 1.000- se está preparando y debe llevarse a cabo. Los estadounidenses asumieron la responsabilidad de garantizarlo", dijo el presidente durante su habitual discurso diario a la nación y precisó que el Cuartel General de Coordinación de Ucrania ha entregado a la parte rusa las listas de los 1.000 prisioneros de guerra.

Zelenski subrayó que hubo mediación estadounidense para alcanzar este acuerdo sobre el intercambio y que, en consecuencia, Ucrania espera que la parte estadounidense "desempeñe un papel activo para garantizar su cumplimiento".

Por otra parte, señaló que también hay una vía de conversaciones separada con la parte estadounidense centrada específicamente en cuestiones de seguridad.

"Y, sin duda, estamos trabajando para garantizar que nuestra diplomacia cuente con todas las posiciones sólidas que necesita junto con cada socio capaz de fortalecer a Ucrania", dijo.