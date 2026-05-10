Zelenski saluda ausencia de ataques masivos, pero lamenta falta de tregua en el frente

"Es un alivio que, por el momento, hoy no se hayan producido ataques masivos -ni ataques con misiles ni aéreos-. Sin embargo, en las zonas próximas al frente, en las localidades cercanas a la línea de combate no ha habido tregua", escribió en un mensaje en Telegram.

Señaló que los rusos continúan con su ofensiva en aquellos frentes que consideran clave, donde hay bombardeos y se han producido ataques con drones de diversos tipos.

Agregó que entre el sábado y el domingo se registraron más de 150 acciones de asalto, más de un centenar de bombardeos y casi diez mil ataques con drones kamikaze.

"Es decir, en el frente, el ejército ruso no respeta la tregua y ni siquiera lo intenta especialmente. Todas nuestras unidades ucranianas actúan de forma simétrica y defienden nuestras posiciones tal y como es necesario", agregó.

Subrayó que el sábado y el domingo Ucrania se ha abstenido de llevar a cabo acciones de largo alcance en respuesta a la ausencia de ataques masivos rusos.

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"En el futuro, reaccionaremos de la misma manera, y si los rusos deciden volver a una guerra a gran escala, nuestras sanciones por ello serán inmediatas y contundentes", advirtió.

La distancia, en este caso, tiene cada vez menos importancia, dijo, y añadió que Ucrania lo ha demostrado con su alcance.

"Ucrania, en este sentido, siempre actúa con claridad y honestidad", afirmó.