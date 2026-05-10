Zelenski subraya la necesidad de encontrar el formato adecuado para reunirse con Putin

"Ahora el propio Putin afirma que por fin está listo para reuniones reales. Le hemos empujado un poco en esa dirección y nosotros mismos llevamos mucho tiempo preparados para tales reuniones; ahora hay que encontrar un formato", declaró.

Zelenski subrayó que "hay que poner fin a esta guerra y la seguridad debe garantizarse de forma fiable".

Serguí Leshchenko, asesor de la oficina presidencial ucraniana, ya declaró el sábado en una intervención en la televisión ucraniana la disposición de Zelenski a reunirse con Putin "en cualquier lugar, pero no en Moscú, porque Moscú es la capital del Estado agresor" y agregó, en ese sentido, que "ese formato de negociaciones es imposible".

Yuri Ushakov, asesor de Putin, afirmó el sábado, como hizo en su momento el presidente ruso, que Moscú está dispuesto a recibir en cualquier momento a Zelenski en la capital del país.

El presidente ucraniano, por su parte, ha declarado en repetidas ocasiones su disposición a reunirse con Putin, pero no en Moscú, y ni siquiera en Kiev.