Acusan en EE.UU. a un ciudadano chino por tráfico de un potente opioide sintético

La acusación fue presentada este lunes en Miami y forma parte de una investigación realizada con colaboración del Ministerio de Seguridad Pública de China.

Los acusados fueron identificados como Jia Guo, ciudadano chino conocido también por los alias 'idmaster21', 'imyourBDOguy' y 'OXY GUY', y Seven Schmidt, alias 'Vegas', residente de Nevada. Ambos enfrentan cargos por conspiración para importar protonitazeno a Estados Unidos desde China y por conspiración para poseer y distribuir esa sustancia.

De ser declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo.

Según documentos judiciales, la organización habría operado desde septiembre de 2024 importando protonitazeno desde China hacia Estados Unidos para convertirlo en píldoras falsificadas destinadas al tráfico de drogas. La Fiscalía de EE.UU. no precisó qué clase de píldoras.

Las autoridades señalaron que el protonitazeno, utilizado frecuentemente en la fabricación de pastillas falsas, es significativamente más potente que el fentanilo y que una cantidad tan pequeña como 200 gramos puede producir cientos de miles de píldoras potencialmente letales.

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De acuerdo con la acusación, Guo coordinaba la compra y el envío ilegal del opioide desde China hacia colaboradores en Estados Unidos.

Schmidt presuntamente coordinaba pedidos de grandes cantidades de pastillas y organizaba su envío desde el sur de Florida hacia Nevada utilizando el Servicio Postal de Estados Unidos.

"El pliego acusa a un proveedor con sede en China y a un distribuidor nacional de trabajar juntos para introducir un opioide sintético mortal en Estados Unidos y convertirlo en píldoras falsificadas para su distribución en todo el país", declaró el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

Las autoridades chinas confirmaron además el arresto de Guo como parte de una investigación paralela en ese país.