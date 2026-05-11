AI rechaza la condena de un año de cárcel al periodista tunecino Hani y pide su liberación

"Encarcelar a un periodista por sus opiniones críticas es una clara violación de la libertad de prensa y un mensaje aterrador para todas las voces independientes y críticas", señaló AI a través de un comunicado, en el que recordó que "no está permitido utilizar la justicia o textos desactualizados para castigar a los periodistas por su trabajo o sus opiniones pacíficas".

La organización coincidió con el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés), que señaló, tras conocerse la condena, que Hani fue sentenciado "con base a un texto legal relacionado con la libertad de opinión, expresión y prensa que se remonta al período de la dictadura", cuyo uso para enjuiciar a profesionales de la información "representa una grave desviación de la ley y un uso arbitrario del poder judicial".

El sindicato, igual que AI, manifestó que las condenas a trabajadores de los medios suponen "un peligro para el periodismo y la libertad de expresión en Túnez, donde las persecuciones a periodistas han contribuido al miedo y a la autocensura".

La oficina de AI en Túnez se sumó a la petición de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, que exigieron a las autoridades que "liberen inmediatamente a Ziad Hani, cancelen el veredicto emitido contra él y pongan fin a las acusaciones judiciales contra los periodistas por ejercer su derecho a expresarse".

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021, y reformara el sistema político y la Constitución antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones nacionales e internacionales denunciaron una intensificación de la "represión" a la disidencia y mermas a la libertad de expresión.