Alemania busca soluciones para la refinería a la que Rusia cortó petróleo kazajo

"Sobre la pérdida del suministro de crudo de Kazajistán, estamos en buenas conversaciones con el Gobierno polaco", dijo Reiche durante una visita a la planta, en Brandeburgo.

El Estado alemán controla Schwedt a través de un fideocomiso tras asumir en septiembre de 2022 la gestión de las dos subsidiarias alemanas de la petrolera rusa Rosneft en base a la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético del país.

Su aprovisionamiento por el puerto alemán de Rostock ya se encuentra a plena capacidad, por lo que se busca incrementar el flujo que llega desde el puerto polaco de Gdansk.

La ministra agradeció que las negociaciones con Polonia se estén llevando a cabo "con calma, colegialmente y siempre con la meta de resolver un reto, un problema y no de hacerse reproches en público".

Reiche celebró que la refinería de Schwedt no sólo haya conseguido gestionar hasta ahora de manera exitosa la ausencia del suministro de crudo kazajo, que Rusia cortó el 1 de mayo supuestamente por los daños ocasionados en la infraestructura del oleoducto Druzhba debido a los ataques ucranianos.

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También, en el contexto del encarecimiento del queroseno con motivo de la guerra en Oriente Medio, ha logrado "optimizar" la fabricación de este carburante, del que abastece entre otros al aeropuerto de Berlín y a parte de la vecina Polonia.

Además, Reiche comunicó oficialmente la noticia de la aprobación como proyecto importante de interés común europeo (IPCEI) por parte de la Comisión Europea (CE) de 'Concrete Chemicals', una empresa conjunta de ENERTRAG SE y Zaffra B.V. para fabricar en la planta de Schwedt queroseno sintético sobre la base de hidrógeno verde y de dióxido de carbono biogénico (procedente de biomasa).

El objetivo del proyecto, que recibirá del Estado alemán una subvención por valor de 350 millones de euros, es poder fabricar a partir de 2030 una producción anual de 30.000 toneladas de queroseno sintético renovable (eSAF) para la aviación.

"Cumplir con la directriz europea de mezclar con el queroseno normal queroseno producido de forma sostenible a partir de 2030 es una absoluta innovación y se fabricará aquí en Schwedt, en Brandeburgo", se congratuló la ministra.

Además, Reiche anunció que, en el turbulento contexto geopolítico, para estabilizar el emplazamiento industrial y ofrecer perspectivas a la plantilla de la refinería, de unos 1.000 trabajadores, se alargará en otros seis meses hasta finales de 2026 la garantía estatal de empleo.