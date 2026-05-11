Amnistía urge a México aceptar ayuda internacional tras informe de CIDH de desapariciones

La organización calificó el informe difundido este día como un "llamado urgente, serio y necesario", el cual muestra que el país enfrenta una "crisis doble" de desapariciones e identificación forense, al registrar -hasta julio de 2025- 128.000 personas desaparecidas y más de 70.000 cuerpos no identificados bajo custodia del Estado.

Amnistía recapituló que entre las recomendaciones de la CIDH destaca el fortalecimiento de las estrategias de prevención, búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en coordinación con autoridades estatales y municipales y con participación de colectivos y organizaciones de derechos humanos.

En ese sentido, la organización sostuvo que la gravedad y dimensión de la crisis requieren apertura al acompañamiento, escrutinio y cooperación de organismos internacionales especializados.

"Desde Amnistía Internacional reconocemos que la aceptación plena de la asistencia técnica internacional es una condición indispensable para enfrentar la crisis de desapariciones en México", destacó.

Además, pidió al Gobierno mexicano adoptar una hoja de ruta pública para atender las recomendaciones de la CIDH, "con presupuesto, plazos, responsables y participación real de familias y colectivos".

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El informe fue lanzado en medio del escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU que busca llevar a la Asamblea General la crisis de desapariciones en México, al considerarlas "crímenes de lesa humanidad".

Actualmente, México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.