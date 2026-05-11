Argentina admite proyecto de la minera AbraSilver al régimen de incentivo a la inversión

Se trata del proyecto Diablillos, una nueva mina de oro y plata ubicada entre las norteñas provincias argentinas de Salta y Catamarca.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, el proyecto, con una inversión prevista de 764 millones de dólares, generará 2.013 empleos directos e indirectos.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

En abril pasado, el Gobierno de Salta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Diablillos.

Tras recibir ese aval ambiental, AbraSilver dijo que estaba avanzando rápidamente en las principales líneas de trabajo de desarrollo del proyecto, incluyendo la finalización del Estudio Definitivo de Factibilidad (DFS), la ingeniería de detalle, los estudios de obras preliminares y las iniciativas de financiación del proyecto, todo ello con el objetivo de respaldar una decisión formal de construcción de la mina.

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Diablillos se ubica en la región de la Puna argentina, en la parte sur de la provincia de Salta, en la frontera con la provincia de Catamarca.

La propiedad comprende quince concesiones minerales, de plata y oro, adquiridas por AbraSilver en 2016.