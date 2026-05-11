Villate y viceministra del Mitic mintieron y falsearon datos de Google

El escándalo de la “Red Desinformante”, una maquinaria digital que ya despilfarró G. 2.909.640.640 (casi medio millón de dólares) en la difusión de 7.965 anuncios en internet, acorrala cada vez más al gobierno de Santiago Peña.

Para justificar cómo la agencia colombiana Digimarketing SAS pautaba simultáneamente violentas “campañas sucias” contra la prensa y la propaganda oficial de los programas “Hambre Cero” y “Che Róga Porã”, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) apeló a una mentira documentada.

Durante una entrevista con nuestro medio realizada días atrás, la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, intentó desmentir que el Estado paraguayo haya autorizado a dicha empresa extranjera. En su defensa, exhibió un documento impreso de las políticas de Google Ads sobre “Regiones excluidas de esta categoría”.

Buscando justificar la millonaria pauta externa, Duarte leyó: “Si publicas anuncios que promocionan esta categoría y se dirigen a una de estas regiones que se numeran a continuación, no necesitas estar cualificado como proveedor gubernamental o autorizado”, para luego rematar textualmente: “Acá está Colombia, significa que ellos no necesitan ningún tipo de autorización”.

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Sin embargo, una revisión exhaustiva del manual oficial de Google deja al descubierto el burdo montaje. La lista de países que exhibió la funcionaria —que incluye a Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Colombia, Israel, Perú y Taiwán— corresponde única y estrictamente a la categoría de pagos por acceso a vías públicas o peajes ("Public road access fees and passes“).

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En ningún caso esta excepción aplica para las campañas que efectivamente ejecutó la agencia desde Bogotá. Los programas “Hambre Cero” y “Che Róga Porã” ingresan en la categoría de programas y beneficios de asistencia social y de salud ("Health and welfare assistance programs and benefits“). Para este delicado apartado de ayudas estatales, las reglas de la plataforma tecnológica son inflexibles y Colombia no figura entre los países excluidos de presentar los permisos.

Este falseamiento deliberado suma más sospechas acerca del proceso para que Digimarketing SAS haya ejecutado los anuncios enrutando tráfico hacia los dominios oficiales .gov.py sin que el Mitic haya intervenido activamente en su infraestructura web para certificar a la agencia como un “proveedor autorizado”. Lejos de aclarar el panorama, la cúpula del Ejecutivo optó por fabricar “pruebas” para encubrir la maquinaria de hostigamiento.

Ministro acusa a ABC de “mentiroso”

La tensión por el falseamiento de datos escaló a su punto máximo durante un cruce radial en vivo en ABC Cardinal, donde el ministro Gustavo Villate reaccionó con hostilidad y tachó de “mentiroso” a Leonardo Gómez Berniga, periodista encargado de la investigación.

“Nosotros, yo le comenté a Leonardo, teníamos toda la información respecto de Google de la denuncia. Yo le pasé print, eso sí imprimió en el periódico y luego dice Mitic miente. Mentira, ABC miente porque en Google hay políticas y excepciones en que se basan y hay países que no están acordes a la a la política y uno de ellos es Colombia, donde figura esta agencia en particular”, dijo efusivamente al iniciar la entrevista.

Tras estas afirmaciones, el periodista expuso al aire las incongruencias presentadas por la viceministra Duarte en entrevista, a lo que Villate respondió: “Ese es tu relato. Mentira, es un sitio oficial de Google”, repitiendo el “montaje” exhibido por su viceministra.