Arrestan a un tunecino sospechoso de querer atacar el Louvre y la comunidad judía parisina

Según informó este lunes Le Monde, el joven fue detenido el 7 de mayo en las afueras de París en el marco de una investigación preliminar abierta por "asociación de malhechores terrorista con el fin de cometer delitos de atentado contra las personas" , tras lo que fue puesto bajo custodia policial en las dependencias de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI).

A continuación, le fue impuesta la prisión preventiva, tal como había solicitado la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT). Esta martes fue presentado ante un juez antiterrorista.

El tunecino es sospechoso de haber fomentado "un proyecto de acción violenta de inspiración yihadista", según los términos del ministerio público, y de haber contemplado una partida hacia las filas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), en Siria o en Mozambique.

De acuerdo con los primeros elementos recabados por los investigadores, el hombre mencionó su voluntad de atentar contra el museo del Louvre -el más visitado del mundo- y contra la comunidad judía del distrito XVI de París, uno de los más adinerados de la capital, aunque sin aportar objetivos precisos.