Australia repatría a ciudadanos del crucero Hondius y prepara cuarentenas a su llegada

El ministro australiano de Medio Ambiente, Murray Watt, confirmó este lunes que cuatro australianos, junto con un residente de Tenerife y un ciudadano neozelandés, serán repatriados desde las españolas Islas Canarias tras la emergencia sanitaria detectada a bordo del buque de bandera neerlandesa.

"Esto se está realizando mediante un vuelo apoyado por el Gobierno australiano y esperamos que estas personas regresen a Australia pronto", declaró Watt a los medios en Camberra, al precisar que "los arreglos de cuarentena están siendo finalizados" con las autoridades estatales y territoriales.

Hasta el momento no se ha confirmado si alguno de los pasajeros que serán evacuados a Australia presenta síntomas de la enfermedad.

La evacuación del barco MV Hondius, fondeado este domingo en el puerto canario de Granadilla, concluye este lunes con la repatriación de pasajeros y tripulantes a sus países, donde serán aislados y sometidos a pruebas diagnósticas.

Según el recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocho personas vinculadas al Hondius enfermaron tras abandonar el barco, de las cuales seis dieron positivo por hantavirus. Tres de ellas, una ciudadana alemana y dos neerlandeses, fallecieron.

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Las autoridades sanitarias de Nueva Gales del Sur, al este de Australia, prevén trasladar directamente a los pasajeros que lleguen a Sídney al nuevo Centro de Biocontención del hospital Westmead, en el oeste de dicha ciudad, donde serán evaluados y permanecerán bajo observación médica.

El Centro Australiano para el Control de Enfermedades afirmó la semana pasada en un comunicado que el riesgo del hantavirus para Australia "sigue siendo bajo" y recordó que no se han registrado casos humanos en el país.

El organismo explicó que el virus se transmite habitualmente por contacto con roedores infectados o con partículas contaminadas por su orina y heces, aunque la variante Andes, detectada en el brote del crucero, puede contagiarse entre personas en circunstancias excepcionales y mediante contacto estrecho y prolongado.

Asimismo, el CDC australiano subrayó que no existe evidencia de transmisión por parte de personas asintomáticas y destacó que la OMS mantiene una respuesta internacional coordinada basada en aislamiento de casos, rastreo de contactos e investigaciones epidemiológicas.

España, Francia y Estados Unidos también evacuaron a ciudadanos del Hondius, que permanece fondeado cerca de Tenerife, mientras expertos internacionales pidieron calma y recordaron que el hantavirus presenta una capacidad de transmisión mucho menor que la covid-19.