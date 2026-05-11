Autoridades de Kiev informan al exasesor presidencial Yermak de sospechas por corrupción

La Oficina Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAPO) comunicaron a través de Telegram que habían descubierto un grupo de personas implicadas en un caso relacionado con "un proyecto inmobiliario de lujo cerca de Kiev valorado en 460 millones de grivnas (unos 8,9 millones de euros)".

"Uno de los participantes, el exjefe de Gabinete del Presidente de Ucrania, fue informado de la sospecha", indicaron las autoridades ucranianas.

"Se están llevando a cabo investigaciones urgentes", agregó el mensaje de la NABU y la SAPO, que aludieron a una investigación que las autoridades llaman 'Operación Midas: Destiny'.

A Yermak ya se le vinculaba a finales del año pasado con el conocido como 'caso Midas', circunstancia que estuvo vinculada a su destitución como figura destacada en el Ejecutivo ucraniano.

Por 'caso Midas' se entiende una trama destapada el pasado mes de noviembre que estaría liderada por el exsocio empresarial de Zelenski Timur Mindich, que habría utilizado su influencia sobre el extitular de Energía y otros ministros ya despedidos para lucrarse obligando a pagar sobornos a cambio de acceso a contratos.

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Yermak ha sido la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero por encima del ministro de Asuntos Exteriores.