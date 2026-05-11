Bukele dice que la oposición "rechaza" representación de la diáspora en el Parlamento

Se trata de una modificación constitucional aprobada la semana pasada para asignar una circunscripción electoral a los salvadoreños en el extranjero, con lo que tendrían al menos seis diputados de los 60 que conforman el Parlamento.

El mandatario salvadoreño indicó este lunes en su cuenta de X que "la oposición dice que no se le debe dar representación política a la diáspora porque 'no viven en el país'".

"Pero ¿no son ellos mismos los que abogan por que se haga lo que dicen los personeros de las ONG internacionales, que ni siquiera conocen nuestro país?", preguntó Bukele.

Una representación parlamentaria de los salvadoreños en el extranjero podría variar la composición del Órgano Legislativo, incluso dejando sin representación a la oposición, que actualmente tiene solamente tres diputados de 60.

La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), advirtió que si se pretender reducir el número de diputados de cualquier departamento para abrir el espacio a la diáspora, se dejaría "sin representación a un grupo de esa población de cualquiera de estos departamentos".

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La Asamblea Legislativa debe reformar el Código Electoral para incluir el cambio constitucional y que los salvadoreños en el extranjero puedan elegir a sus representantes en las elecciones generales programadas para febrero de 2027.

Los votos de los llamados "hermanos lejanos", hasta antes de la reforma, se sumaban automáticamente al departamento de San Salvador y con el cambio elegirán directamente a diputados propios.

De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el padrón electoral están registrados 960.928 salvadoreños que viven en el exterior, aunque la diáspora asciende a unos tres millones de personas, según cifras oficiales.

La mayoría de los salvadoreños en el extranjero viven en Estados Unidos y se han convertido en la principal fuente de envíos de remesas familiares que sostienen la economía del país centroamericano.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse comicios, dado que los próximos están previstos para febrero de 2027.

En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otros cambios.