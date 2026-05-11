Comienza el juicio contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno por presuntos sobornos

El exmandatario, que ejerce en Paraguay como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, está acusado de haber recibido junto a su familia presuntamente más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la compañía china Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de 1.500 megavatios.

En total son 21 acusados en este juicio, donde además de Moreno también figuran su esposa Rocío Gonzáles, su hija Irina Moreno, sus hermanos y su cuñada, así como otros dos exfuncionarios del sector eléctrico durante el correísmo y el exembajador de China Cai Runguo, quien no asistió a la audiencia.

El tribunal especializado en material penal, corrupción y crimen organizado de la CNJ que lleva el juicio otorgó permiso al exmandatario para ausentarse físicamente de las audiencias por motivos médicos, pero determinó que sí es obligatoria la presencia de su abogado, David Meza.

El exgobernante llegó el pasado viernes a la capital Quito para estar presente en el juicio, después de haber seguido la investigación de la Fiscalía a distancia, con un régimen de comparecencias periódicas en la embajada de Ecuador en Asunción.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

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En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa offshore INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador.

Según la Fiscalía, Moreno habría recibido supuestamente de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de una vivienda y mobiliario.

Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno: Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

Según el Ministerio Público, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares.

No obstante, y en un mensaje difundido en redes sociales en diciembre de 2025, el expresidente aseveró que la acusación por sobornos responde a una "venganza" de Correa por haberse rebelado contra el correísmo cuando ya era presidente, lo que a su criterio evitó que "en Ecuador haya una dictadura perpetua".