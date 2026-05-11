Costa Rica decomisa 4,78 toneladas de cocaína y marihuana en operaciones en el Pacífico

Un cargamento de unos 2.520 kilos de marihuana y 10 kilos de cocaína fue hallado el domingo a bordo de una embarcación interceptada por el Servicio Nacional de Guardacostas, tras una operación conjunta con autoridades de Estados Unidos.

"La embarcación sospechosa fue capturada a unos 255 kilómetros de Golfito (provincia de Puntarenas). Posteriormente, fue trasladada a puerto junto con sus siete tripulantes, entre estos cinco costarricenses, un colombiano y un nicaragüense", detalla el informe de las autoridades.

Esta incautación se suma a la realizada el sábado por el Servicio Nacional de Guardacostas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Bahía Ballena de Osa, en el Pacífico, donde los oficiales decomisaron 2.254 kilos de cocaína y arrestaron a sus dos ocupantes de nacionalidad colombiana.

De esta forma, el total de droga decomisada por las autoridades durante el fin de semana sumó los 4.784 kilogramos.

Según las autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

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En los últimos años, el país ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra este flagelo, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga.