Cuba descarta una epidemia de hepatitis A, pese a una situación sanitaria "muy compleja"

"La situación epidemiológica en Cuba no ha variado" y el país "no vive una epidemia" de hepatitis A, aseguró a EFE el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, al referirse a los contagios informados entre marzo y abril en provincias como Matanzas (oeste), Pinar del Río (oeste) y Camagüey (este).

Al respecto, señaló que un equipo del Ministerio de Salud Pública (Minsap) estuvo trabajando en Matanzas -donde informaron contagios en casi todos los municipios- con algunos pacientes diagnosticados con esa enfermedad, transmitida a través de la vía fecal-oral, contacto directo estrecho y mala higiene.

Ahora nos estamos preparando para la etapa de verano, puntualizó Guerra, con el objetivo de poder enfrentar potenciales brotes de arbovirosis, "especialmente el dengue y cualquier otra enfermedad que se transmita por mosquitos".

Cuba enfrentó a en la segunda mitad de 2025 una epidemia de dengue y chikunguña que, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dejó en ese ejercicio 65 muertes y un total de 81.909 infectados.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre de 2025 que la isla atravesaba una epidemia de chikunguña y dengue, aunque los primeros casos se diagnosticaron en julio y las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Habana no ha informado a la población sobre la evolución de los casos desde diciembre pasado, pero a la OPS le ha comunicado, sólo de enero, 1.457 nuevos casos de chikunguña, así como dos víctimas mortales más.

La grave crisis energética que padece el país caribeño desde 2024, agravada por el asedio petrolero de EE.UU. impuesto desde enero pasado, obligó al Gobierno cubano a implementar un plan de emergencia que incluyó recortes de servicios no considerados esenciales, incluyendo algunos de salud.

Guerra, indicó que con esa situación resulta "muy difícil poder abrir la lista de espera quirúrgica sin los recursos y materiales necesarios" y los pacientes que esperan por una operación superan los 96.000, entre ellos, más de 11.000 niños.

La cifra de 96.387 pacientes en espera de una cirugía, la anunció el pasado mes de marzo el titular cubano de salud, José Ángel Portal Miranda, y desde entonces no ha sido actualizada.

Sin embargo, dijo Guerra, en el país caribeño se siguen "garantizando las cirugías de urgencia, así como los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas oncológicas, especialmente a los menores de edad".

"No tenemos lista de espera entre los pacientes oncológicos, ni se ha dejado de dar tratamiento a ningún paciente vital que lo necesite", aseveró.

Guerra señaló, además, que también se mantienen otros servicios relacionados con el tratamiento a las personas que requieren de hemodiálisis (unos 3.000 aproximadamente) en todo el país.

Reconoció que "continúan las faltas de insumo de medicamento" y trabajan en relación con los "medicamentos que vayan llegando al país" para distribuir en todo el territorio nacional.

Con la reducción de los vuelos y de embarcaciones marítimas que entraban al país, "tampoco podemos importar la cantidad de medicamentos o insumos que se necesitan" para cubrir la demanda. El cuadro básico de medicamentos en Cuba cuenta con 651 renglones (250 importados y 401 de producción nacional).

En el informe de 2025 sobre las afectaciones a Cuba por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, el Gobierno de la isla señaló que esa medida imposibilita la adquisición del 69 % de los medicamentos del cuadro básico.