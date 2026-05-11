Cuba reducirá de 27 a 21 los organismos de nivel estatal, incluyendo varios ministerios

El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de abril su propuesta de Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, según difundieron este lunes medios oficiales, que no especificaron cuáles serán los organismos afectados.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, aseguró que se trata de "un proceso complejo, pero necesario", debido a la "situación tan compleja" que atraviesa la isla.

"Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente", argumentó.

Marrero agregó que la reforma es "una oportunidad para reordenar" y "aprovechar mejor los recursos humanos", y avanzó además que esta reducción es "un primer y buen acercamiento" al objetivo de mejorar la eficiencia de la administración, dejando la puerta abierta a nuevos cambios.

Por su parte, el responsable de la propuesta de reforma, Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, indicó que el proyecto es un "rediseño de cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado".

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La administración central está conformada principalmente por los ministerios (actualmente 22) y varios institutos y entidades nacionales con funciones transversales como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el Instituto de Información y Comunicación Social (IICS).

Está previsto que esta normativa, junto con el Código del Trabajo y la nueva Ley de la Vivienda, se aprueben sin contratiempos este julio en la sesión ordinaria de mitad del año de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral).

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, avanzó en abril un plan del Ejecutivo para reducir el número de ministerios y de empresas estatales, además de disminuir la burocracia.

"Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial", explicó el presidente, destacando que buscan estructuras "más planas y eficientes, más dinámicas".

Cuba se encuentra inmersa desde hace seis años en una crisis estructural, agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que exige a La Habana reformas en su sistema económico y régimen político.