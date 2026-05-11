Delcy Rodríguez dice que “aún es temprano” para decidir si viajará a Madrid en noviembre

Preguntada por EFE si tiene intención de acudir a la cumbre que acogerá Madrid el 4 y el 5 de noviembre, la presidenta encargada evitó confirmar si tiene ya decidido viajar a España, y contestó: “Aún es temprano, ¿verdad? Y saludos para España”, indicó, antes de abandonar el Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde intervino este lunes.

Rodríguez defendió hoy ante el máximo tribunal de Naciones Unidas la posición de Venezuela sobre el control de la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló unas horas antes que el viaje de Rodríguez a España para la Cumbre Iberoamericana en noviembre no sería “diferente” a la “normalidad” de su desplazamiento de hoy a Países Bajos, pese a que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea (UE).

Sobre si será necesario “activar algún tipo de excepción” para que Rodríguez entre en España si sigue sancionada a nivel comunitario para entonces, Albares recalcó que cuando acudió a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bruselas en 2023 y hoy, en Países Bajos, se le aplican las mismas sanciones que estarían vigentes en su viaje a España.

“Por lo tanto, no veo por qué para el caso de España sería algo diferente”, dijo Albares enmarcando el desplazamiento de Rodríguez a territorio europeo este lunes en la “total normalidad” y pidió “no buscarle tres pies al gato”.