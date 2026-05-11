Delegación de EE.UU. visita El Salvador para explorar panorama de inversiones

"El Subsecretario Caleb Orr se reunió con el Presidente @nayibbukele con quien comparte un objetivo primordial: explorar cómo el panorama actual de inversión en El Salvador está creando oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países", publicó la representación diplomática en X.

En la publicación se mostraron fotos de Bukele recibiendo al funcionario de la Administración de Donald Trump en la sede del Gobierno salvadoreño.

La embajada estadounidense resaltó que "en un momento clave para El Salvador, el subsecretario Orr lidera una delegación de socios del sector privado y diversas agencias del Gobierno de los EEUU, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador en energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e IA".

Antes de que el presidente Donald Trump regresara al poder, la relación bilateral con la Administración del demócrata Joe Biden pasó por momentos tensos y finalmente tuvo acercamientos.

En noviembre de 2021, la entonces encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador Jean Manes dijo a periodistas que las relaciones entre ambos países "no están sólidas", además Bukele se había enfrentado en X con funcionarios de la Administración de Biden.

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El Gobierno de Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Bukele, respaldando las reformas constitucionales que habilitaron la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Uno de los episodios de más cercanía se dio con la deportación de más de 200 migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y que finalmente fueron enviados a Venezuela tras un intercambio de detenidos.